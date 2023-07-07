Ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до десяти

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Во Львове возросло до девяти человек количество погибших в результате ракетной атаки, совершенной Россией в ночь на 6 июля. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

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Отмечается, что 42 человека получили ранения, трое из них – дети.

В ведомстве сообщили о продолжении спасательно-розыскных работ.

ОБНОВЛЕНО в 7:44. Мэр Львова Садовой сообщил, что под завалами было найдено тело женщины. Число погибших возросло до 10. После высвобождения погибшей из-под завалов спасательно-розыскная операция будет завершена, написал он.

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