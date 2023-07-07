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Ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до десяти

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 07:38
Ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до десяти - Фото
Ликвидация последствий российской атаки во Львове (Фото: ГСЧС)
обновлено

Во Львове возросло до девяти человек количество погибших в результате ракетной атаки, совершенной Россией в ночь на 6 июля. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что 42 человека получили ранения, трое из них – дети.

В ведомстве сообщили о продолжении спасательно-розыскных работ.

ОБНОВЛЕНО в 7:44. Мэр Львова Садовой сообщил, что под завалами было найдено тело женщины. Число погибших возросло до 10. После высвобождения погибшей из-под завалов спасательно-розыскная операция будет завершена, написал он.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Артём Джерипа
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