Семь выстрелов из макарова: в ГУР рассказали, что случилось с командиром "Краснодара"

Бывший командир подводной лодки Черноморского флота РФ "Краснодар" Сергей Ржицкий был убит семью выстрелами из пистолета Макарова, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным ГУР, рано утром 10 июля Ржицкий отправился на пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова, из-за полученных ранений Ржицкий скончался на месте.

Разведка отмечает, что из-за сильного дождя в парке было безлюдно, поэтому свидетелей происшествия не было.

Капитан 2-го ранга Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Был командиром подлодки "Алроса", затем был назначен командиром подлодки Б-265 "Краснодар" проекта 636.6 "Варшавянка" Черноморской дивизии подводных лодок. Субмарины этого подразделения наносят удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Ночью 6 июля оккупанты атаковали Львов десятью "Калибрами". Семь сбила ПВО. Одна из ракет попала в жилой дом, погибли 10 человек.

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