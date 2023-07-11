Семь выстрелов из макарова: в ГУР рассказали, что случилось с командиром "Краснодара"
Бывший командир подводной лодки Черноморского флота РФ "Краснодар" Сергей Ржицкий был убит семью выстрелами из пистолета Макарова, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По данным ГУР, рано утром 10 июля Ржицкий отправился на пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова, из-за полученных ранений Ржицкий скончался на месте.
Разведка отмечает, что из-за сильного дождя в парке было безлюдно, поэтому свидетелей происшествия не было.
Капитан 2-го ранга Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Был командиром подлодки "Алроса", затем был назначен командиром подлодки Б-265 "Краснодар" проекта 636.6 "Варшавянка" Черноморской дивизии подводных лодок. Субмарины этого подразделения наносят удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".
- Ночью 6 июля оккупанты атаковали Львов десятью "Калибрами". Семь сбила ПВО. Одна из ракет попала в жилой дом, погибли 10 человек.
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