В Краснодаре уничтожили капитана российской подлодки, которая била "Калибрами" по Украине

В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, командира подлодки Б-265 "Краснодар" Станислава Ржицкого. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки Б-265 "Краснодар" проекта 636.6 "Варшавянка" Черноморской дивизии подводных лодок. Лодки этого подразделения наносят удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщается, что утром в Краснодаре Ржицкий отправился на пробежку возле спорткомплекса "Олимп", там его подкараулил неизвестный, ликвидировал четырьмя выстрелами и скрылся.

Журналисты проекта Наші гроши Львів выяснили, что Ржицкий родился 18 декабря 1980 года, окончил школу в Чите, а затем – Санкт-Петербургский военно-морской институт. Жил в Севастополе. До того, как стал командиром "Краснодара", командовал подлодкой "Алроса".

Ночью 6 июля оккупанты атаковали Львов десятью "Калибрами". Семь сбили ПВО. Одна из ракет попала в жилой дом, погибли 10 человек.

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