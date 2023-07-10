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В Краснодаре уничтожили капитана российской подлодки, которая била "Калибрами" по Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 20:58
В Краснодаре уничтожили капитана российской подлодки, которая била
Станислав Ржицкий (Фото с ресурса оккупантов)

В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе, командира подлодки Б-265 "Краснодар" Станислава Ржицкого. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки Б-265 "Краснодар" проекта 636.6 "Варшавянка" Черноморской дивизии подводных лодок. Лодки этого подразделения наносят удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщается, что утром в Краснодаре Ржицкий отправился на пробежку возле спорткомплекса "Олимп", там его подкараулил неизвестный, ликвидировал четырьмя выстрелами и скрылся. 

Журналисты проекта Наші гроши Львів выяснили, что Ржицкий родился 18 декабря 1980 года, окончил школу в Чите, а затем – Санкт-Петербургский военно-морской институт. Жил в Севастополе. До того, как стал командиром "Краснодара", командовал подлодкой "Алроса".

  • Ночью 6 июля оккупанты атаковали Львов десятью "Калибрами". Семь сбили ПВО. Одна из ракет попала в жилой дом, погибли 10 человек.
Наталья Медведева
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войнаподлодкапотерикраснодар
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