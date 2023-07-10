У Краснодарі знищено капітана російського підводного човна, що бив "Калібрами" по Україні

У Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи, командира підводного човна Б-265 "Краснодар" Станіслава Ржицького. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна Б-265 "Краснодар" проєкту 636.6 "Варшав'янка" Чорноморської дивізії підводних човнів. Човни цього підрозділу завдають ударів по мирних містах України крилатими ракетами "Калібр".

Повідомляється, що вранці у Краснодарі Ржицький вирушив на пробіжку біля спорткомплексу "Олімп", там його підстеріг невідомий, ліквідував чотирма пострілами та втік.

Журналісти проєкту Наші гроші Львів з'ясували, що Ржицький народився 18 грудня 1980 року, закінчив школу в Читі, а потім – Санкт-Петербурзький військово-морський інститут. Жив у Севастополі. До того, як став командиром "Краснодара", командував підводним човном "Алроса".

Вночі 6 липня окупанти атакували Львів десятьма "Калібрами". Семеро збили ППО. Одна з ракет влучила у житловий будинок, загинули 10 людей.

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