В Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ

Валерий Транковский ответственен за удар по Виннице в июле 2022-го и другие атаки по другим мирным городам

Служба безопасности Украины ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского во временно оккупированном Севастополе, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

По его словам, сегодняшний подрыв автомобиля руководителя штаба 41 бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ России является успешной спецоперацией СБУ — в результате взрыва оккупанту оторвало ноги, он умер от потери крови.

Транковский является военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет с акватории Черного моря по украинским гражданским объектам, в частности, именно он обстрелял Винницу ракетами "Калибр" в июле 2022-го, в результате чего погибли 29 мирных жителей.

Также захватчик принимал участие в неоднократных обстрелах Одессы и других мирных городов, из-за чего погибли многие гражданские, а значит, он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны, акцентировал собеседник в СБУ.

Валерій Транковський (Фото: відкриті джерела)

Валерій Транковський (Фото: відкриті джерела)

Российские ресурсы заявляют, что за Таранковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство взорвали дистанционно.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяние – это только вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он не находился", – заметил собеседник в украинской спецслужбе.

Новость дополняется...