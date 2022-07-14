Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря, две ракеты сбила ПВО — Воздушные Силы

Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, россияне нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр".

"Поражены гражданские объекты. Это была площадь, где было много гражданских, люди гуляли с детьми. Среди погибших есть дети", — сказал Игнат.

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Дмитрий Гриниченко

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