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Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря, две ракеты сбила ПВО — Воздушные Силы

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:48
Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря, две ракеты сбила ПВО — Воздушные Силы - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, россияне нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр". 

"Поражены гражданские объекты. Это была площадь, где было много гражданских, люди гуляли с детьми. Среди погибших есть дети", — сказал Игнат.

Смотрите также: Россия ракетами ударила по центру Винницы: есть погибшие и раненые – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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война ракетный удар обстрелы винница
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