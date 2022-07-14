Ракетный удар по Виннице наносился из Черного моря, две ракеты сбила ПВО — Воздушные Силы
14.07.2022, 13:48
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Ракетный удар по Виннице наносился из акватории Черного моря с российской подводной лодки, две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, россияне нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр".
"Поражены гражданские объекты. Это была площадь, где было много гражданских, люди гуляли с детьми. Среди погибших есть дети", — сказал Игнат.
- В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 17 человек.
- Вчера, 13 июля, Россия ударила по Запорожью двумя ракетами.
- 12 июля Россия нанесла массированный удар по Николаеву: попала ракетой по больницам и жилым домам.
- 11 июля Россия нанесла удар по Одесской области — одна из ракет попала в дом.
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