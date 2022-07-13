Россия атаковала ракетами Запорожье. Воздушная тревога звучит почти по всей Украине

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Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что две российские ракеты попали в Запорожье по одному из предприятий. В ОВА обещают уточнить информацию позже. Тем временем в местных пабликах в соцсетях публикуют фото со столбом дыма над городом.

Воздушная тревога на 15:10 объявлена практически по всей Украине. Исключения – временно оккупированный Крым и Херсонская область.

ОБНОВЛЕНО В 16:04. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате российского удара есть пострадавшие, на месте "прилетов" работают профильные службы.

Тем временем почти везде объявили отбой воздушной тревоги, сейчас она остается лишь в Луганской области.

Сегодня утром россияне нанесли 28 ударов из РСЗО и артиллерии по Николаевской области. Пять человек погибли.

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Марк Сировой

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