UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

28 ударов РСЗО и артиллерии оккупантов по Николаевской области, пять погибших – Тимошенко

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 14:06
28 ударов РСЗО и артиллерии оккупантов по Николаевской области, пять погибших – Тимошенко - Фото
Результаты обстрелов, Николаевская область (Фото - Telegram Кирило Тимошенко)

Оккупанты обстреляли утром несколько населенных пунктов Николаевской области, из-за чего погибли пять человек. Об этом сообщил Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром 13 июля российские войска нанесли 28 ударов из РСЗО по населенным пунктам Николаевской области. В результате обстрела повреждены больница и жилые дома.

Также Тимошенко сообщает, что, по предварительным данным, из-за артиллерийского обстрела Витовского района погибли 5 гражданских.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел погибшие николаевская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 