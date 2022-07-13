28 ударов РСЗО и артиллерии оккупантов по Николаевской области, пять погибших – Тимошенко

Оккупанты обстреляли утром несколько населенных пунктов Николаевской области, из-за чего погибли пять человек. Об этом сообщил Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Утром 13 июля российские войска нанесли 28 ударов из РСЗО по населенным пунктам Николаевской области. В результате обстрела повреждены больница и жилые дома.

Также Тимошенко сообщает, что, по предварительным данным, из-за артиллерийского обстрела Витовского района погибли 5 гражданских.

Сергей Бережной

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