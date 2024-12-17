Появилось видео, как СБУ подорвала российского генерала Кириллова в Москве

Ранее собеседник в правоохранительных органах сообщал, что за ликвидацией Кириллова стоит СБУ

Фото: Ресурсы пропагандистов РФ

Появилось видео момента подрыва начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова в Москве 17 декабря. Ответный ролик LIGA.net получила от собеседника в Службе безопасности Украины.

На кадрах видно, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства – самокат взлетает в воздух.

Ранее собеседник в правоохранительных органах сообщал, что за ликвидацией Кириллова стоит СБУ.

16 декабря 2024 года СБУ заочно сообщила о подозрении Кириллову. С февраля 2022-го по приказу Кириллова зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химбоеприпасов, утверждали правоохранители.

Утром 17 декабря в Москве раздался взрыв, в ближайших квартирах выбило стекла взрывной волны. Пропагандисты РФ сразу заявили, что убит Кириллов.