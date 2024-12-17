В Москве прогремел взрыв. Пропагандисты говорят о гибели начальника войск химзащиты – фото

Взрыв в Москве (Фото: пропагандистские СМИ)

Российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб заявили о взрыве в Москве. По неподтвержденным данным Telegram-канала BAZA, погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Игорь Кириллов

Информация о взрыве на Рязанском проспекте в Нижегородском районе Москвы появилась около 06:00 17 декабря. Сообщается, что в ближайших квартирах выбило стекла от взрывной волны.

Утверждается, что взрывное устройство с 200 граммами тратила якобы было заложено возле выхода из подъезда жилого дома. По предварительной версии, его могли прикрепить к рулю самоката, который стоял у подъезда, или даже вмонтировать в сам руль.

ДОПОЛНЕНО В 07:45. Следственный комитет заявил, что уже возбуждено уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что погиб именно генерал Кириллов.

16 декабря Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу Кириллову. В ведомстве утверждают, что с февраля 2022 г. по приказу Кириллова зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химбоеприпасов.