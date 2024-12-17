У Москві пролунав вибух. Загинули начальник військ хімзахисту і його помічник – фото

Вибух у Москві (Фото: пропагандистські ЗМІ)

Російські пропагандисти ТАСС із посиланням на інформацію оперативних служб заявили про вибух у Москві. За непідтвердженими даними Telegram-каналу BAZA, загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ігор Кирилов

Інформація про вибух на Рязанському проспекті в Нижегородському районі Москви з'явилася близько 6:00 17 грудня. Повідомляється, що у найближчих квартирах вибило шибки від вибухової хвилі.

Стверджується, що вибуховий пристрій із 200 грамами тротилу нібито було закладено біля виходу з під'їзду житлового будинку. За попередньою версією, його могли прикріпити до керма самоката, який стояв біля під'їзду, або навіть вмонтувати в кермо.

ДОПОВНЕНО О 07:45. Слідчий комітет заявив, що вже порушено кримінальну справу. Офіційна представниця відомства Світлана Петренко підтвердила, що загинув саме генерал Кіріллов.

16 грудня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу Кіріллову. У відомстві стверджують, що з лютого 2022 року за наказом Кіріллова зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів.