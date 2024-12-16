Наказав бити хімічною зброєю по ЗСУ: російський генерал отримав підозру в Україні
В Україні заочно отримав підозру російський генерал, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони. Про це повідомила Служба безпеки України.
Спецслужба задокументувала воєнні злочини з боку російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ.
СБУ стверджує, що він відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї на сході й півдні України.
За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів.
Йдеться про бойові гранати К-1, які споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 1993 року.
В СБУ наголосили, що за повномасштабну війну до лікарень потрапили понад 2000 військових з різними ступенями хімічного отруєння.
Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони, що призводить до уражень слизових оболонок – насамперед очей і дихальних шляхів.
У такий спосіб росіяни намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь. До таких методів РФ вдається переважно на найгарячіших ділянках фронту, намагаючись приховати використання хімзброї під щільним вогнем.
СБУ передала міжнародній Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії підтвердили воєнні злочини.
Кіріллов є у міжнародному санкційному списку, а також у списках України та Канади.
- 25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До цього окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.
- 1 травня Держдеп США наклав санкції на низку російських підприємств у зв’язку з тим, що окупаційні війська застосували проти української армії заборонену хімічну речовину хлорпікрин.