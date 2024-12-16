Наказав бити хімічною зброєю по ЗСУ: російський генерал отримав підозру в Україні

СБУ стверджує, що за наказом Ігоря Кіріллова з лютого 2022 року зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів

Ігор Кіріллов (Фото: wikipedia.org)

В Україні заочно отримав підозру російський генерал, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони. Про це повідомила Служба безпеки України.

Спецслужба задокументувала воєнні злочини з боку російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ.

СБУ стверджує, що він відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї на сході й півдні України.

За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Йдеться про бойові гранати К-1, які споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 1993 року.

В СБУ наголосили, що за повномасштабну війну до лікарень потрапили понад 2000 військових з різними ступенями хімічного отруєння.

Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони, що призводить до уражень слизових оболонок – насамперед очей і дихальних шляхів.

У такий спосіб росіяни намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь. До таких методів РФ вдається переважно на найгарячіших ділянках фронту, намагаючись приховати використання хімзброї під щільним вогнем.

СБУ передала міжнародній Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту. Дві лабораторії підтвердили воєнні злочини.

ДОВІДКА. Ігор Кіріллов 1970 року народження – російський воєначальник, генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії. У 2021 році указом російського диктатора



Кіріллов є у міжнародному санкційному списку, а також у списках України та Канади. Ігор Кіріллов 1970 року народження – російський воєначальник, генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії. У 2021 році указом російського диктатора Володимира Путіна "за особливі трудові заслуги, самовідданість і професіоналізм, виявлені під час виконання важливих державних завдань" Кіріллову було надане звання Героя праці з врученням золотої зірки. Нагороду вручав тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу Кіріллов є у міжнародному санкційному списку, а також у списках України та Канади.