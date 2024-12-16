Приказал бить химическим оружием по ВСУ: российский генерал получил подозрение в Украине

СБУ утверждает, что по приказу Игоря Кириллова с февраля 2022 года зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химбоеприпасов

Игорь Кириллов (Фото: wikipedia.org)

В Украине заочно получил подозрение российский генерал, приказавший применять химическое оружие против Сил обороны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужба задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты армии РФ.

СБУ утверждает, что он ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия на востоке и юге Украины.

По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химбоеприпасов.

Речь идет о боевых гранатах К-1, которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении с 1993 года.

В СБУ подчеркнули, что за полномасштабную войну в больницы попали более 2000 военных с разными степенями химического отравления.

В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны, что приводит к поражениям слизистых – прежде всего глаз и дыхательных путей.

Таким образом россияне пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь. К таким методам РФ прибегает преимущественно на самых горячих участках фронта, пытаясь скрыть использование химоружия под плотным огнем.

СБУ передала международной Организации по запрещению химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и образцы почвы. Две лаборатории подтвердили военные преступления.

СПРАВКА. Игорь Кириллов 1970 года рождения – российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. В 2021 году указом российского диктатора



Кириллов находится в международном санкционном списке, а также в списках Украины и Канады. Игорь Кириллов 1970 года рождения – российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. В 2021 году указом российского диктатора Владимира Путина "за особые трудовые заслуги, самоотверженность и профессионализм, проявленные при выполнении важных государственных задач" Кириллову было присвоено звание Героя труда с вручением золотой звезды. Награду вручал тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу Кириллов находится в международном санкционном списке, а также в списках Украины и Канады.