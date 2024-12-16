Приказал бить химическим оружием по ВСУ: российский генерал получил подозрение в Украине
В Украине заочно получил подозрение российский генерал, приказавший применять химическое оружие против Сил обороны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Спецслужба задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – начальника войск радиационной, химической и биологической защиты армии РФ.
СБУ утверждает, что он ответственен за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия на востоке и юге Украины.
По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4800 случаев использования врагом химбоеприпасов.
Речь идет о боевых гранатах К-1, которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении с 1993 года.
В СБУ подчеркнули, что за полномасштабную войну в больницы попали более 2000 военных с разными степенями химического отравления.
В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны, что приводит к поражениям слизистых – прежде всего глаз и дыхательных путей.
Таким образом россияне пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь. К таким методам РФ прибегает преимущественно на самых горячих участках фронта, пытаясь скрыть использование химоружия под плотным огнем.
СБУ передала международной Организации по запрещению химического оружия российские гранаты с ядовитыми веществами и образцы почвы. Две лаборатории подтвердили военные преступления.
Кириллов находится в международном санкционном списке, а также в списках Украины и Канады.
- 25 января капитан Рудик заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До этого оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.
- 1 мая Госдеп США наложил санкции на ряд российских предприятий в связи с тем, что оккупационные войска применили против украинской армии запрещенное химическое вещество хлорпикрин.