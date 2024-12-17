Начальника войск химзащиты РФ в Москве ликвидировала СБУ – источник
Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова в Москве является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
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По данным собеседника, самокат со взрывчаткой был взорван в момент, когда Кириллов вместе с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.
"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных", – говорится в заявлении источника в СБУ.
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