Начальника військ хімзахисту РФ у Москві ліквідувала СБУ – джерело

Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, наголосив співрозмовник LIGA.net

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

Ліквідація начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кірілова у Москві є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

За даними співрозмовника, самокат із вибухівкою було підірвано в момент, коли Кірілов разом із помічником заходили до під'їзду будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули.

"Кірілов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових", – йдеться у заяві джерела в СБУ.

Фото: Джерело LIGA.net в СБУ

16 грудня 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру Кірілову. З лютого 2022 року за наказом Кірілова зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів, стверджували правоохоронці.

Вранці 17 грудня у Москві пролунав вибух, у найближчих квартирах вибило шибки від вибухової хвилі. Пропагандисти РФ одразу заявили, що вбито Кірілова.