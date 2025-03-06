Украина в Гааге представила доказательства применения Россией химического оружия

Выступление в Гааге (Фото: МИД)

4-5 марта в Гааге во время заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) украинская делегация представила доказательства системных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Глава делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Андрей Касьянов отметил увеличение случаев использования Россией опасных химических веществ, в частности химических средств борьбы с беспорядками, как метода ведения войны против Украины.

По данным Министерства обороны, с февраля 2023 по февраль 2025 года зафиксировано более 6900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период с 24 декабря 2024-го по 24 января 2025-го зафиксировано 844 таких случая. Также зафиксировано более 2100 обращений военнослужащих в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных исхода.

Украина привлекла внимание к отчету, в котором было подтверждено, что переданные Киевом доказательства в форме четырех российских газовых гранат и соответствующих образцов почвы и травы содержат вещество CS. Оно входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками. Указанные гранаты производятся на российских предприятиях, в частности в научном центре "Прикладной химии" и Научно-прикладном институте прикладной химии.

Касьянов также подчеркнул важность дальнейшей изоляции России на международной арене и недопущение ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд.

16 декабря 2024 года в Украине заочно получил подозрение российский генерал Кириллов, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны.

17 декабря стало известно, что Кириллова взорвали в Москве. За ликвидацией стоит СБУ.

28 февраля 2025 года СБУ сообщила, что заочное подозрение получил российский командир, отдавший приказ атаковать украинских защитников в Донецкой области запрещенным химическим оружием.