СБУ: Подозрение получил российский комбриг, приказавший применить химоружие против ВСУ

Роман Шкроба (Фото: myrotvorets)

Заочное подозрение получил российский командир бригады Роман Шкроба, отдавший приказ атаковать украинских защитников в Донецкой области запрещенным химическим оружием. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Шкроба был командиром 123 мотострелковой бригады Южного военного округа России. По данным СБУ, 20 декабря 2023 года он приказал применить газовые гранаты К-51 и РГ-Во против украинских военных.

С помощью химоружия враг пытался прорвать оборону во время боев у села Спорное, отмечают правоохранители. Гранатами с химзарядом, в частности, со слезоточивым газом, оккупанты надеялись заставить ВСУ покинуть оборонительные укрытия во время штурма.

Отмечается, что против российского командира была собрана доказательная база и заочно сообщено ему о подозрении в военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ подчеркнули, что продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать россиянина за преступления против Украины.

25 февраля заочно подозрение от СБУ получил российский певец-пропагандист Shaman. Ему инкриминируют отрицание оккупации Украины и признание правомерной войны РФ.

26 февраля СБУ сообщила о задержании агентов России, наводивших ракеты на ВСУ в трех областях.

27 февраля сообщалось, что СБУ признала главу авиастроительной корпорации ОАК соучастником агрессии против Украины.