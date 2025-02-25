СБУ заочно объявила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Shaman: что инкриминирует
Ярослав Дронов (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине правоохранители заочно объявили о подозрении российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, Дронов входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия руководства России, а также прославляющих лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

С этой целью он регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку российского диктатора Владимира Путина и оккупационных группировок страны-агрессора.

Известно, что в конце 2022 года Дронов записал видеообращение, в котором героизировал представителей воюющих против Украины вооруженных формирований России, а также признал правомерной вооруженную агрессию, начатую в 2014 году.

Также в феврале 2023 года Дронов находился во временно оккупированной части Херсонской области, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-порывной деятельности.

Дронову объявлено о подозрении по статье об отрицании оккупации части территории Украины, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации представителей вооруженных формирований РФ.

  • 17 января 2025 года СБУ сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам, попавшим в украинский плен. Среди фигурантов – охранник пропагандиста Захара Прилепина.
  • 20 февраля стало известно, что российский актер и депутат Дмитрий Певцов по материалам СБУ заочно приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
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