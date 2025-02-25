СБУ заочно объявила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Shaman: что инкриминирует
В Украине правоохранители заочно объявили о подозрении российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под сценическим псевдонимом Shaman. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По версии следствия, Дронов входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия руководства России, а также прославляющих лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.
С этой целью он регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку российского диктатора Владимира Путина и оккупационных группировок страны-агрессора.
Известно, что в конце 2022 года Дронов записал видеообращение, в котором героизировал представителей воюющих против Украины вооруженных формирований России, а также признал правомерной вооруженную агрессию, начатую в 2014 году.
Также в феврале 2023 года Дронов находился во временно оккупированной части Херсонской области, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-порывной деятельности.
Дронову объявлено о подозрении по статье об отрицании оккупации части территории Украины, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации представителей вооруженных формирований РФ.
- 17 января 2025 года СБУ сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам, попавшим в украинский плен. Среди фигурантов – охранник пропагандиста Захара Прилепина.
- 20 февраля стало известно, что российский актер и депутат Дмитрий Певцов по материалам СБУ заочно приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.