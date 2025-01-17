Охранник пропагандиста Прилепина попал в украинский плен, уже получил подозрение

Силы обороны захватили еще пятерых боевиков из Луганской и Донецкой областей

Российский пропагандист Евгений (Захар) Прилепин (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам, попавшим в украинский плен. Среди фигурантов – охранник пропагандиста Евгения (Захара) Прилепина.

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Речь идет о боевиках, воевавших против Украины и попавших в плен Сил обороны во время боев на Покровском, Северском и Торецком направлениях в конце 2024 года.

В частности, в плен попал 32-летний россиянин, охранявший кремлевского "военкора" Прилепина во время его поездок во временно оккупированную часть территории Луганской области, отмечает СБУ.

По данным правоохранителей, российский боевик еще до начала полномасштабного вторжения вступил в ряды батальона "Заря" террористической организации ЛНР, где получил должность стрелка-разведчика. Сначала фигурант воевал против сил Антитеррористической операции, а с 24 февраля 2022 года участвовал в захвате части территории Луганской области.

Трое других пленных – предатели из этой же области, которые в составе 88 и второй мотострелковых бригад РФ оккупировали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также строили фортификации для штурмовавших Бахмут оккупантов, установила СБУ.

Впоследствии подозреваемых отправили атаковать поселки Белогоровка и Верхнекаменское, где они попали в плен Сил обороны.

Двое других боевиков – жители временно оккупированной части Донецкой области, один из которых сначала дежурил на блокпостах захватчиков в Горловке, а после полномасштабного вторжения воевал в районах Бахмута и Покровска.

Второй вступил в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду войск РФ и в должности пулеметчика обстреливал позиции ВСУ вблизи поселков Пески и Озаряновка.

Оба оккупанта сдались в плен во время боев под Торецком в декабре 2024-го.

Пятеро фигурантов получили подозрения по статьям о государственной измене и коллаборационной деятельности. Действия россиянина квалифицированы как участие в террористической организации и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Фигурантам грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

В мае 2023 года в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил.

В результате взрыва погиб водитель – оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии.