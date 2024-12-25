СБУ: Шесть предателей, воевавших против Украины, получили по 15 лет – фото

Один из осужденных перешел на сторону врага еще в 2014 году

Иллюстративное фото: СБУ

Шесть предателей Украины, которые перешли воевать на сторону России, получили по 15 лет за решеткой. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Стражи порядка выяснили, что боевики перешли на сторону врага в 2014-2024 годах. Они пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на Покровском и Торецком направлениях осенью 2024 года, но попали в плен.

Один из предателей был пленен второй раз. Впервые это произошло в 2022 году, но оккупанта почти сразу же обменяли на украинских защитников. В этот раз боевика так называемые "товарищи" бросили на поле боя без боеприпасов.

Как говорится в материалах дела, все осужденные – жители временно захваченных территорий Донецкой области, добровольно присоединившихся к оккупантам.

Среди осужденных:

→ бывший сотрудник спецподразделения милиции "Беркут", который перешел на сторону РФ еще в 2014 году и с тех пор воевал. После 2022 стал командиром разведывательного отделения 7-й мотострелковой бригады и участвовал в захвате Светлодарска и штурмах Торецкая.

→ бывший сотрудник Горловского локомотивного депо. В 2023 году пошел служить по контракту. После непродолжительной подготовки на полигоне во временно захваченной Макеевке был назначен пулеметчиком 1-й отдельной мотострелковой бригады и попал на фронт.

→ другой предатель попал в плен во время боя в районе поселка Дачное. Тогда он находился в составе 132 мотострелковой бригады вооруженных сил России, отмечают в СБУ.

→ еще трое осужденных воевали в рядах 1-го армейского корпуса. Они атаковали позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе под поселком Нью-Йорк.

Все шестеро были признаны виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.