СБУ: Шість зрадників, які воювали проти України, отримали по 15 років – фото

Один із засуджених перейшов на бік ворога ще у 2014 році

Ілюстративне фото: СБУ

Шість зрадників України, які перейшли воювати на бік Росії, отримали по 15 років за ґратами. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці з'ясували, що бойовики перейшли на бік ворога у 2014-2024 роках. Вони намагалися прорвати оборону Збройних Сил України на Покровському і Торецькому напрямках восени 2024 року, але потрапили у полон.

Один зі зрадників був полонений вдруге. Вперше це сталося у 2022 році, але окупанта майже одразу обміняли на українських захисників. На цей раз бойовика так звані "товариші" покинули на полі бою без боєприпасів.

Як йдеться у матеріалах справи, усі засуджені – жителі тимчасово захоплених територій Донецької області, які добровільно доєдналися до окупантів.

Серед засуджених:

→ колишній співробітник спецпідрозділу міліції "Беркут", який перейшов на сторону РФ ще 2014 року і с тих пір воював. Після 2022 року став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади та брав участь у захопленні Світлодарська і штурмах Торецька.

→ колишній співробітник Горлівського локомотивного депо. У 2023 році пішов служити за контрактом. Після нетривалої підготовки на полігоні у тимчасово захопленій Макіївці був призначений кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади та потрапив на фронт.

→ інший зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне. Тоді він перебував у складі 132-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії, зазначають у СБУ.

→ ще троє засуджених воювали у лавах 1-го армійського корпусу. Вони атакували позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під селищем Нью-Йорк.

Усіх шістьох було визнано винними у державній зраді та колабораційній діяльності.