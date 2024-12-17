СБУ: Військові та їх спільники шпигували за літаками F-16 для Росії, їх викрито – фото

Затриманий (Фото: ОГП)

Служба безпеки України повідомила про викриття найбільшої мережі "агентів Росії", членів якої підозрюють у "полюванні" на літаки F-16. Частина підозрюваних – військові, які самовільно залишили частину.

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Загалом було викрито 12 осіб та їх інформаторів, яких підозрюють у роботі на російську розвідку (ГРУ). Серед них виявили військових-дезертирів, яких спецслужба РФ завербувала, поки вони переховувалися від правосуддя, повідомили в СБУ.

Зазначається, що працювали підозрювані окремо один від одного у п'яти регіонах: Запоріжжі, Харківській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

Керував ними мешканець Дніпропетровської області. Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", в яких був "волонтером" чи "активістом-корупціонером".

Як зазначають в СБУ, підозрювані розвідували позиції протиповітряної оборони, намагалися виявити секретні аеродроми на яких, за версією росіян, мали базуватися літаки F-16.

Також вони повинні були дізнатися адреси компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для глушіння дронів.

Слідчі з'ясували, що для отримання інформації підозрювані "втемну" використовували знайомих, серед яких були чинні військові з прифронтових регіонів. Отримані дані вони передавали керівнику, а той вже доповідав російському куратору.

Повідомляється, що правоохоронці затримали організатора "ворожого осередку" і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, флешки, військові документи та підроблені посвідчення.

Їм вже повідомили про підозру у держзраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. В разі доведення провини фігурантам може загрожувати від восьми років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, одного підозрюваного узяли під варту без права внесення застави, інших – з визначенням застави.