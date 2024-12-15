У Києві затримали порушника, який пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані – відео
Національна поліція повідомила про затримання чоловіка, котрий пошкодив прапори та фотографії полеглих військових на Майдані Незалежності у ніч на 15 грудня.
Інформацію про інцидент у неділю вранці отримали службовці Шевченківського управління поліції: місцева жителька повідомила, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, котрі встановлюють у пам'ять про загиблих воїнів.
На місце скерували слідчо-оперативну групу та працівників оперативних підрозділів, й ті встановили особу фігуранта, 36-річного уродженця Сумщини.
Наряд патрульної поліції затримав чоловіка – той перебував у збудженому стані, після огляду лікарів його ушпиталили до спеціалізованого медзакладу.
Наразі правоохоронці вирішують щодо правової кваліфікації дій фігуранта.
- У червні на урочищі "Аскольдова могила" в Києві місцева жителька розгромила могили загиблих захисників України – Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова, а також Павла Петриченка. Згодом її затримали та повідомили про підозру.