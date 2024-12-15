Национальная полиция сообщила о задержании мужчины, повредившего флаги и фотографии павших военных на Майдане Незалежности в ночь на 15 декабря.

Информацию об инциденте в воскресенье утром получили служащие Шевченковского управления полиции: местная жительница сообщила, что обнаружила на Майдане Незалежности поврежденные флажки и фото, устанавливаемые в память о погибших воинах.

На место направили следственно-оперативную группу и работников оперативных подразделений, и те установили личность фигуранта, 36-летнего уроженца Сумщины.

Наряд патрульной полиции задержал мужчину – тот находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медучреждение.

Правоохранители решают вопросы правовой квалификации действий фигуранта.