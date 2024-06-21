Женщине, повредившей могилы военных, объявили подозрение: правоохранители показали кадры
Следователи полиции Киева объявили о подозрении 60-летней женщине, которая осквернила могилы военнослужащих. Правоохранители опубликовали соответствующее видео.
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Полицейские разыскали и задержали местную жительницу, которая 20 июня, находясь на территории урочища "Аскольдова могила", разгромила могилы погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус), а также Павла Петриченко.
Следователи объявили задержанной о подозрении по статье о надругательстве над могилой, совершенное из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
- Дмитрий Коцюбайло – Да Винчи – активный участник Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. Он был командиром первого отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Волки Да Винчи". Он погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года в возрасте 27 лет. LIGA.net публиковала фотографии с прощания с героем.
- Майор Андрей Пильщиков, военный пилот 40 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, погиб 5 августа. Тогда в Житомирской области произошла авиакатастрофа: во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.
- Павел Петриченко – боец 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, погиб 15 апреля 2024 года на фронте. Он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. LIGA.net публиковала фотографии с прощания с героем.