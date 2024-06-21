Следователи полиции Киева объявили о подозрении 60-летней женщине, которая осквернила могилы военнослужащих. Правоохранители опубликовали соответствующее видео.

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Полицейские разыскали и задержали местную жительницу, которая 20 июня, находясь на территории урочища "Аскольдова могила", разгромила могилы погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус), а также Павла Петриченко.

Фото: Национальная полиция

Следователи объявили задержанной о подозрении по статье о надругательстве над могилой, совершенное из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Фото: Киевская городская прокуратура