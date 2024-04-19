В Киеве попрощались с активистом и воином 59 бригады Павлом Петриченко – фото LIGA.net

Именно Петриченко создал петицию к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить доступ бойцов к онлайн-казино

Прощание с Павлом Петриченко (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

15 апреля на фронте погиб Павел Петриченко, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве состоялось прощание с погибшим, LIGA.net публикует фотографии с места событий.

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О том, где и когда состоится прощание с павшим сообщала сестра Петриченко, Марина Петриченко в соцсети Х (ранее Twitter).

"Чин похорон младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе", – говорится в сообщении.

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Именно Петриченко создал петицию к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить доступ бойцов к онлайн-казино. Он утверждал, что зависимые военные "выпадают" со службы, только занимая деньги. 25 000 подписей удалось набрать уже через несколько часов после публикации . Подробнее об этом – в тексте LIGA.net "Бойцы спускают всю зарплату" . Военные требуют ограничить онлайн-казино. Что готовит власть" .

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Комментируя LIGA.net принятый Радой закон о мобилизации, из которого была исключена норма о демобилизации, Петриченко говорил , что без резерва и с такой войной демобилизация невозможна, а "история о 36 месяцах – это популизм". Однако он выступал за то, чтобы "вытаскивать людей из окопов и переводить на более спокойные должности", а также за то, чтобы отпустить из армии мужчин в возрасте от 55 лет.

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Петриченко был участником Революции достоинства, а позже – инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк ", организатором акций в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненко . В марте 2022-го он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы , а в апреле стал в ряды ВСУ.

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)

Прощание с Павлом Петриченко (Фото LIGA.net/Валентина Полищук)