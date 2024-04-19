В Киеве попрощались с активистом и воином 59 бригады Павлом Петриченко – фото LIGA.net
15 апреля на фронте погиб Павел Петриченко, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве состоялось прощание с погибшим, LIGA.net публикует фотографии с места событий.
О том, где и когда состоится прощание с павшим сообщала сестра Петриченко, Марина Петриченко в соцсети Х (ранее Twitter).
"Чин похорон младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе", – говорится в сообщении.
Именно Петриченко создал петицию к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить доступ бойцов к онлайн-казино. Он утверждал, что зависимые военные "выпадают" со службы, только занимая деньги. 25 000 подписей удалось набрать уже через несколько часов после публикации. Подробнее об этом – в тексте LIGA.net "Бойцы спускают всю зарплату". Военные требуют ограничить онлайн-казино. Что готовит власть".
Комментируя LIGA.net принятый Радой закон о мобилизации, из которого была исключена норма о демобилизации, Петриченко говорил, что без резерва и с такой войной демобилизация невозможна, а "история о 36 месяцах – это популизм". Однако он выступал за то, чтобы "вытаскивать людей из окопов и переводить на более спокойные должности", а также за то, чтобы отпустить из армии мужчин в возрасте от 55 лет.
Петриченко был участником Революции достоинства, а позже – инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненко. В марте 2022-го он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле стал в ряды ВСУ.
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