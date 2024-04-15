На фронте погиб общественный деятель и воин 59-й бригады Павел Петриченко

Именно Петриченко инициировал запрет доступа к онлайн-казино для украинских военных

Павел Петриченко (Фото - Facebook Марины Петриченко)

В понедельник, 15 апреля, на фронте погиб украинский военнослужащий и общественный деятель Павел Петриченко. Об этом сообщила сестра павшего воина Марина Петриченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", – сказано в сообщении.

Именно Петриченко создал петицию к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить доступ бойцов к онлайн-казино. Он утверждал, что зависимые военные "выпадают" со службы, только одалживая деньги. 25 000 подписей удалось набрать уже за несколько часов после публикации. Детальнее об этом – в тексте LIGA.net "Бойцы спускают всю зарплату". Военные требуют ограничить онлайн-казино. Что готовит власть".

Петриченко был участником Революции достоинства, а позже – инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненко. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле стал в ряды ВСУ.

Новость дополняется...