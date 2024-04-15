На фронті загинув громадський діяч і воїн 59 бригади Павло Петриченко

Саме Петриченко ініціював заборону доступу до онлайн-казино для українських військових

Павло Петриченко (Фото - Facebook Марини Петриченко)

У понеділок, 15 квітня, на фронті загинув український військовослужбовець і громадський діяч Павло Петриченко. Про це повідомила сестра полеглого воїна Марина Петриченко.

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"Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом", – йдеться в повідомленні.

Саме Петриченко створив петицію до президента Володимира Зеленського із закликом заборонити доступ бійців до онлайн-казино. Він стверджував, що залежні військові "випадають" зі служби, лише позичаючи гроші. 25 000 підписів вдалося набрати вже за кілька годин після публікації. Детальніше про це – у тексті LIGA.net "Бійці спускають всю зарплату". Військові вимагають обмежити онлайн-казино. Що готує влада".

Петриченко був учасником Революції гідності, а пізніше – ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку громадського діяча Сергія Стерненка. У березні 2022-го він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні став до лав ЗСУ.