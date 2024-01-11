В Киеве попрощались с поэтом и военным Дали – фото LIGA.net
В воскресенье, 7 января 2024 года, погиб поэт и украинский военный Максим Кривцов с позывным "Далее", которого украинская писательница Оксана Забужко записала в новое расстрелянное возрождение. Вместе с ним погиб его рыжий кот. 11 января в Киеве прошло прощание с погибшим, LIGA.net публикует фотографии с места событий.
В Михайловском соборе 11 января прошло прощание с Кривцовым, после отпевания прощальная церемония продолжилась на Майдане независимости в столице Украины.
Гуманистическое движение UAnimals сообщило о гибели военного и его кота, которому Кривцов посвятил одно из своих стихов по антологии "Стихи из бойницы".
Также представители сегмента современной украинской литературы публиковали воспоминания о Дали. Их опубликовали Оксана Забужко, Андрей Хливнюк, Ирина Целик и другие.
- 26 августа 2023 в сети появились видео, на которых военнослужащие Воздушных сил ВСУ прощаются с погибшими 25 августа на Житомирщине боевыми летчиками. Среди отдавших жизнь в борьбе с российскими оккупантами – Андрей Пильщиков с позывным "Джус", а также двое воинов с позывными "Проказин" и "Минка".