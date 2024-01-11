У неділю, 7 січня 2024 року, загинув поет та український військовий Максим Кривцов із позивним "Далі", якого українська письменниця Оксана Забужко записала до нового Розстріляного відродження. Разом із ним загинув його рудий кіт. 11 січня у Києві відбулося прощання із загиблим, LIGA.net публікує світлини із місця подій.

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У Михайлівському соборі 11 січня відбулося прощання із Кривцовим, після відспівування прощальна церемонія продовжилася на Майдані незалежності у столиці України.

Гуманістичний рух UAnimals повідомив про загибель військового та його кота, якому Кривцов присвятив один зі своїх віршів з антології "Вірші з бійниці".

Також представники сегмента сучасної української літератури публікували спогади про Далі. Їх опублікували Оксана Забужко, Андрій Хливнюк, Ірина Цілик та інші.