Жінці, яка пошкодила могили військових, оголосили про підозру: правоохоронці поділились кадрами
Слідчі поліції Києва оголосили про підозру 60-річній жінці, яка сплюндрувала могили військовослужбовців. Правоохоронці опублікували відповідне відео.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Поліціянти розшукали та затримали місцеву мешканку, яка 20 червня, перебуваючи на території урочища "Аскольдова могила", розгромила могили загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус), а також Павла Петриченка.
Слідчі оголосили затриманій про підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
- Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі – активний учасник Революції Гідності, брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. Він був командиром першого окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років. LIGA.net публікувала світлини із прощання з героєм.
- Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.
- Павло Петриченко – боєць 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. LIGA.net публікувала світлини з прощання з героєм.