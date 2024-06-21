Слідчі поліції Києва оголосили про підозру 60-річній жінці, яка сплюндрувала могили військовослужбовців. Правоохоронці опублікували відповідне відео.

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Поліціянти розшукали та затримали місцеву мешканку, яка 20 червня, перебуваючи на території урочища "Аскольдова могила", розгромила могили загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус), а також Павла Петриченка.

Фото: Національна поліція

Слідчі оголосили затриманій про підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з хуліганських спонукань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: Київська міська прокуратура