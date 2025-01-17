Охоронець пропагандиста Прилєпіна потрапив в український полон, уже отримав підозру

Сили оборони захопили ще п'ятьох бойовиків з Луганщини та Донеччини

Російський пропагандист Євген (Захар) Прилєпін (Фото: EPA)

Служба безпеки України повідомила про підозру ще шістьом окупантам, що потрапили до українського полону. Серед фігурантів – охоронець пропагандиста Євгена (Захара) Прилєпіна.

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Йдеться про бойовиків, які воювали проти України та потрапили у полон Сил оборони під час боїв на Покровському, Сіверському і Торецькому напрямках наприкінці 2024 року.

Зокрема, у полон потрапив 32-річний росіянин, який охороняв кремлівського "воєнкора" Прилєпіна під час його поїздок до тимчасово окупованої частини території Луганщини, зауважує СБУ.

За даними правоохоронців, російський бойовик ще до початку повномасштабного вторгнення вступив до лав батальйону "Зоря" терористичної організації ЛНР, де отримав посаду стрільця-розвідника. Спочатку фігурант воював проти сил Антитерористичної операції, а з 24 лютого 2022-го брав участь у захопленні частини території Луганщини.

Троє інших полонених – зрадники з цієї ж області, які у складі 88 та другої мотострілецьких бригад РФ окуповували Сіверськодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне, а також будували фортифікації для окупантів, які штурмували Бахмут, встановила СБУ.

Згодом підозрюваних відрядили атакувати селища Білогорівку та Верхньокам’янське, де вони й потрапили до полону Сил оборони.

Двоє інших бойовиків – жителі тимчасово окупованої частини Донецької області, один з яких спочатку чергував на блокпостах загарбників у Горлівці, а після повномасштабного вторгнення воював у районах Бахмута та Покровська.

Другий приєднався до 123-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ та на посаді кулеметника обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Піски та Озарянівка.

Обидва окупанти здалися у полон під час боїв під Торецьком у грудні 2024-го.

П'ятеро фігурантів отримали підозри за статтями про державну зраду та колабораційну діяльність. Дії росіянина кваліфіковано як участь у терористичній організації та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Фігурантам загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

У травні 2023 року у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із Прилєпіним, він отримав поранення, але вижив.

Внаслідок вибуху загинув водій – окупант з батальйону "Оплот" Росгвардії.