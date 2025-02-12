Приказ на обстрел Николаевской ОГА в 2022-м дал Дворников, потом возглавил вторжение – СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в причастности к ракетному удару по зданию Николаевской ОГА 29 марта 2022 года экс-командующему российского Южного военного округа Александру Дворникову, который впоследствии руководил всем российским вторжением в Украину. Соответствующий документ опубликовал Офис генерального прокурора.
По информации следствия, он издал оперативную директиву об обстреле Николаевской ОГА командованию 58-й общевойсковой армии. Далее командование указанной армии издало боевой приказ российской 12-й ракетной бригаде.
Ее военные 29 марта 2022 года нанесли ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации, использовав крылатую ракету 9М727 ("Искандер-К") из района крымского села Конурча.
Ракета попала в районе 4-5 этажей в центре здания. Тогда погибли 36 человек и еще 38 получили ранения. Среди них были гражданские, военные, которые обеспечивали деятельность председателя ОГА, и полицейские, охранявшие здание.
Как утверждает украинская спецслужба, при нанесении ракетного удара Дворников и другие российские военные не учли защиту гражданского населения, предусмотренную Женевской конвенцией.
Дворников подозревается в нарушении законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.
- В 2019 году Александр Дворников считался одним из причастных к осуществлению оккупации частей Донецкой и Луганской областей.
- 9 апреля 2022 года его назначили командующим войск вторжения России в Украину. США ожидали от него привнесения в боевые действия большего количества зверств и жестокости, ведь у Дворникова был опыт участия в войне в Сирии.
- Уже летом 2022 года NYT, Conflict Intelligence Team и разведка Британии с разной вероятностью сообщили об отстранении Дворникова с должности командующего войсками вторжения.