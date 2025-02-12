Приказ на обстрел Николаевской ОГА в 2022-м дал Дворников, потом возглавил вторжение – СБУ

По данным СБУ, именно этот российский генерал выдал оперативную директиву об обстреле здания облгосадминистрации

Александр Дворников (Фото: одна из российских общественно-государственных организаций/пропагандистский ресурс РФ)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в причастности к ракетному удару по зданию Николаевской ОГА 29 марта 2022 года экс-командующему российского Южного военного округа Александру Дворникову, который впоследствии руководил всем российским вторжением в Украину. Соответствующий документ опубликовал Офис генерального прокурора.

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По информации следствия, он издал оперативную директиву об обстреле Николаевской ОГА командованию 58-й общевойсковой армии. Далее командование указанной армии издало боевой приказ российской 12-й ракетной бригаде.

Ее военные 29 марта 2022 года нанесли ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации, использовав крылатую ракету 9М727 ("Искандер-К") из района крымского села Конурча.

Ракета попала в районе 4-5 этажей в центре здания. Тогда погибли 36 человек и еще 38 получили ранения. Среди них были гражданские, военные, которые обеспечивали деятельность председателя ОГА, и полицейские, охранявшие здание.



Как утверждает украинская спецслужба, при нанесении ракетного удара Дворников и другие российские военные не учли защиту гражданского населения, предусмотренную Женевской конвенцией.

Дворников подозревается в нарушении законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.