Наказ на обстріл Миколаївської ОДА у 2022-му дав Дворніков, який потім очолив вторгнення – СБУ

За даними СБУ, саме цей російський генерал видав оперативну директиву про обстріл будівлі облдержадміністрації

Олександр Дворніков (Фото: одна з російських громадсько-державних організацій/пропагандистський ресурс РФ)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у причетності до ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня 2022 року екскомандувачу російського Південного військового округу Олександру Дворнікову, який згодом керував всім російським вторгненням до України. Відповідний документ опублікував Офіс генерального прокурора.

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За інформацією слідства, він видав оперативну директиву про обстріл Миколаївської ОДА командуванню 58 загальновійськової армії. Далі командування зазначеної армії видало бойовий наказ російській 12 ракетній бригаді.

Її військові 29 березня 2022 року завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації, використавши крилату ракету 9М727 ("Іскандер-К") з району кримського села Конурча.

Ракета влучила у районі 4-5 поверхів у центрі будівлі. Тоді загинули 36 людей і ще 38 отримали поранення. Серед них були цивільні, військові, які забезпечували діяльність голови ОДА, та поліціянти, що охороняли будівлю.



Як стверджує українська спецслужба, при завданні ракетного удару Дворніков та інші російські військові не врахували захист цивільного населення, який передбачений Женевською конвенцією.

Дворніков підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаним із умисним вбивством, скоєним за попередньою змовою групою осіб.