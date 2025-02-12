Наказ на обстріл Миколаївської ОДА у 2022-му дав Дворніков, який потім очолив вторгнення – СБУ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у причетності до ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА 29 березня 2022 року екскомандувачу російського Південного військового округу Олександру Дворнікову, який згодом керував всім російським вторгненням до України. Відповідний документ опублікував Офіс генерального прокурора.
За інформацією слідства, він видав оперативну директиву про обстріл Миколаївської ОДА командуванню 58 загальновійськової армії. Далі командування зазначеної армії видало бойовий наказ російській 12 ракетній бригаді.
Її військові 29 березня 2022 року завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації, використавши крилату ракету 9М727 ("Іскандер-К") з району кримського села Конурча.
Ракета влучила у районі 4-5 поверхів у центрі будівлі. Тоді загинули 36 людей і ще 38 отримали поранення. Серед них були цивільні, військові, які забезпечували діяльність голови ОДА, та поліціянти, що охороняли будівлю.
Як стверджує українська спецслужба, при завданні ракетного удару Дворніков та інші російські військові не врахували захист цивільного населення, який передбачений Женевською конвенцією.
Дворніков підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаним із умисним вбивством, скоєним за попередньою змовою групою осіб.
- У 2019 році Олександр Дворніков вважався одним з причетних до здійснення окупації частин Донецької та Луганської областей.
- 9 квітня 2022-го його призначили командувачем військ вторгнення Росії в Україну. США очікували від нього привнесення у бойові дії більшої кількості звірств та жорстокості, адже Дворніков мав досвід участі у війні в Сирії.
- Вже влітку 2022 року NYT, Conflict Intelligence Team та розвідка Британії з різною ймовірністю повідомили про відсторонення Дворнікова з посади командувача військ вторгнення.