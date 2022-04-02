Число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА увеличилось до 35

Спасатели в Николаеве продолжают разбирать завалы в здании облгосадминистрации, в которую 29 марта попала российская ракета. По последним данным главы администрации Виталия Кима, жертвами обстрела стали 35 человек.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила также о 34 пострадавших.

За последние сутки число погибших увеличилось на восемь человек.

На месте происшествия работают 35 спасателей и 9 единиц техники.

29 марта 2022 года около 08:45 в девятиэтажное здание Николаевской ОВА попала крылатая ракета российских оккупантов. Обрушилась вся центральная секция здания с 9-го до 1-го этажа.

Андрей Водяный

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