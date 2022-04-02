Число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА увеличилось до 35
02.04.2022, 12:05
Фото: ГСЧС
Спасатели в Николаеве продолжают разбирать завалы в здании облгосадминистрации, в которую 29 марта попала российская ракета. По последним данным главы администрации Виталия Кима, жертвами обстрела стали 35 человек.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила также о 34 пострадавших.
За последние сутки число погибших увеличилось на восемь человек.
На месте происшествия работают 35 спасателей и 9 единиц техники.
- 29 марта 2022 года около 08:45 в девятиэтажное здание Николаевской ОВА попала крылатая ракета российских оккупантов. Обрушилась вся центральная секция здания с 9-го до 1-го этажа.
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