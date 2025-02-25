СБУ заочно оголосила про підозру російському співаку-пропагандисту Shaman: що інкримінує

Ярослав Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку диктатора РФ та окупаційних військ

Ярослав Дронов (Фото: ресурс окупантів)

В Україні правоохоронці заочно оголосили про підозру російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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За версією слідства, Дронов входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців, які публічно підтримують дії керівництва Росії, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Для цього він регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку російського диктатора Володимира Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Відомо, що наприкінці 2022 року Дронов записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, які воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував у тимчасово окупованій частині Херсонської області, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності.

Дронову оголошено про підозру за статтею про заперечення окупації частини території України, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію представників збройних формувань РФ.