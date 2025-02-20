Російський пропагандист, актор і депутат Пєвцов отримав заочний вирок в Україні

Дмитро Пєвцов (Скриншот з відео)

Російського актора та депутата Державної думи Дмитра Пєвцова за матеріалами Служби безпеки України заочно засудили до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба відомства.

Засуджений входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення окупантів.

Правоохоронці задокументували, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі диктатора Володимира Путіна, а також фігурант часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення влади на території всієї України.

До того ж в інтерв'ю пропагандистам засуджений розповідав, як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих територій до Росії під час незаконного псевдореферендуму.

Окрім цього, загарбник заперечував воєнні злочини росіян в окупації, зокрема у Маріуполі.

Суд заочно визнав Пєвцова винним у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність, недоторканність України й пропаганду війни.

Фігурант отримав максимально можливе покарання – десять років ув'язнення з конфіскацією.

Про підозру йому повідомили 1 лютого 2024 року.

Широкому загалу Пєвцов відомий за роллю у російському серіалі про кримінал "Бандитський Петербург", популярному у 2000-ті роки.