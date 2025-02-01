СБУ: Російський бізнесмен отримав підозру за виготовлення дронів для окупантів
Російський бізнесмен Тимур Шагівалєєв підозрюється в тому, що виготовив для армії Росії та поставив їй 13 315 дронів "Герань", які є російською версією іранських "шахедів". Про це повідомила Служба безпеки України.
Зазначається, що проти гендиректора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" зібрано масштабну доказову базу.
Правоохоронці з'ясували, що посадовець організував масове виробництво ударних дронів "Герань" серії "Ы" на своєму підприємстві у 2023 році. Діяв він у співпраці з представниками вищого військово-політичного керівництва Росії.
На основі доказової бази СБУ заочно повідомила Шагівалєєву про підозру в пособництві у веденні агресивної війни за попередньою змовою.
В Офісі генпрокурора повідомили, що за період 2023-2014 років встановлено не менше 13 000 фактів запусків дронів "Герань" по об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок цього вбито 122 цивільні особи, а ще мінімум 560 отримали ушкодження.
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