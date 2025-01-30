СБУ: Встановлено російських генералів та майора, які організували удар по Епіцентру в Харкові
Служба безпеки України повідомила, що ідентифікувала чотирьох російських генералів і одного майора, які віддали наказ вдарити по Епіцентру в Харкові 25 травня 2024 року. Їм заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.
Правоохоронці встановили, що наказ на удар віддав командувач угруповання "Північ" армії Росії генерал-полковник Олександр Лапін. Після цього, за даними СБУ, начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук провів підготовку до атаки, до якої залучив трьох підлеглих:
→ командувача шостою армією Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресорки генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
→ начальника штабу шостої армії Військово-повітряних сил РФ генерал-майора Юрія Подоплєлова;
→ командира 47 бомбардувального авіаційного полку шостої армії Військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.
Зазначається, що удару було завдано з бомбардувальників Су-34, які базувалися на аеродромі "Бутурлинівка" у Воронежі. Літаки запустили три авіабомби УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили в будівлю Епіцентру, а третя впала поблизу і не вибухнула.
Внаслідок удару загинули 19 мирних громадян, ще 46 були травмовані. Будівля гіпермаркету була повністю знищена разом зі складськими приміщеннями. В Офісі генпрокурора додали, що серед загиблих було двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.
У СБУ зазначили, що після заочного оголошення про підозру тривають заходи, щоб покарати воєнних злочинців.
- 20 січня ДБР і СБУ затримали генералів і полковника у справі про провал оборони Харківщини.
- 28 січня СБУ повідомила, що затримані вісім паліїв в трьох регіонах, які пошкодили релейні шафи Укрзалізниці.
- Того ж дня стало відомо, що затримана агентурна група ФСБ, яка готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування F-16.