СБУ: Встановлено російських генералів та майора, які організували удар по Епіцентру в Харкові

Гіпермаркет атакували трьома авіабомбами, але одна з них не розірвалася

Удар по Харкову у травні 2024 року (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Служба безпеки України повідомила, що ідентифікувала чотирьох російських генералів і одного майора, які віддали наказ вдарити по Епіцентру в Харкові 25 травня 2024 року. Їм заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Правоохоронці встановили, що наказ на удар віддав командувач угруповання "Північ" армії Росії генерал-полковник Олександр Лапін. Після цього, за даними СБУ, начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук провів підготовку до атаки, до якої залучив трьох підлеглих:

→ командувача шостою армією Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресорки генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

→ начальника штабу шостої армії Військово-повітряних сил РФ генерал-майора Юрія Подоплєлова;

→ командира 47 бомбардувального авіаційного полку шостої армії Військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.

Підозрювані російські військові (Фото: СБУ)

Зазначається, що удару було завдано з бомбардувальників Су-34, які базувалися на аеродромі "Бутурлинівка" у Воронежі. Літаки запустили три авіабомби УМПБ Д-30СН. Дві з них влучили в будівлю Епіцентру, а третя впала поблизу і не вибухнула.

Внаслідок удару загинули 19 мирних громадян, ще 46 були травмовані. Будівля гіпермаркету була повністю знищена разом зі складськими приміщеннями. В Офісі генпрокурора додали, що серед загиблих було двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

У СБУ зазначили, що після заочного оголошення про підозру тривають заходи, щоб покарати воєнних злочинців.

Удар по Епіцентру в Харкові (Фото: Харківська обласна прокуратура)