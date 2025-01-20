ДБР і СБУ затримали генералів і полковника у справі про провал оборони Харківщини

Військовим може загрожувати до 10 років за ґратами, їм вже повідомили про підозру

Затримання (Фото: СБУ)

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Як повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Напередодні головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомляв, що Держбюро розслідувань готується оголосити підозру кільком військовим. Окрім Галушкіна та Горбенка йшлося про полковника Дмитра Рюмшина – колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська". Однак співрозмовник LIGA.net не назвав його імені.

Згідно з матеріалами справи, бригадний генерал Галушкін на той момент обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків". Генерал-лейтенант Горбенко був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ, а полковник Лапін – очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Зазначається, що затримані не забезпечили належний захист регіону: не підготували оборону прикордонних районів і втратили управління боєм під повторного наступу на Харків. Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності.

Також, як зазначили в СБУ, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Внаслідок цього ворогу вдалося захопити частину Харківської області, де наразі тривають "запеклі бої".

Спецекспертизи, які були ініційовані правоохоронцями, підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.

Затриманим буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби та організації самовільного залишення поля бою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В разі доведення провини підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами.