ДБР: У Львівській області затримані чиновники, які хотіли виманити мільйон у бізнесмена

Чоловікам може загрожувати до 12 років за ґратами з конфіскацією майна

Затримання (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань затримало депутата Львівської обласної ради та заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону, які намагалися "видурити" у підприємця понад мільйон гривень. Їм оголосили про підозру.

Видання ZAXID.NET, з посиланням на джерела у правоохоронних органах, зазначило, що може йтися про колишнього селищного голову Брюховичів Володимира Доманського і заступника мера Яворова Віталія Денегу.

Зазначається, що затримані пообіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у Львівській області, але той відмовився. Після того як підприємцю вдалося перемогти самостійно, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли.

Підозрювані нав'язливо почали вимагати у чоловіка частину прибутку у розмірі 1,2 млн грн. ДБР затримало депутата та його поплічника під час отримання ними $25 000 і 190 000 грн.

Їм повідомили про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. У разі доведення провини чоловікам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

13 грудня стало відомо, що командир змушував військових будувати дім для його родини й працювати у кіоску.

16 грудня ДБР повідомляло, що рівненський правоохоронець переправляв чоловіків до Білорусі.