ГБР: Пол Львовом задержаны чиновники, которые хотели выманить миллион у бизнесмена

Мужчинам может грозить до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества

Задержание (Фото: ДБР)

Государственное бюро расследований задержало депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из территориальных общин региона, которые пытались "выдворить" у предпринимателя более миллиона гривен. Им объявили о подозрении.

Отмечается, что задержанные пообещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ во Львовской области, но он отказался. После того как предпринимателю удалось победить самостоятельно, злоумышленники решили сделать вид, что именно они помогли.

Подозреваемые навязчиво потребовали у мужчины часть прибыли в размере 1,2 млн грн. ГБР задержал депутата и его приспешника при получении ими $25 000 и 190 000 грн.

Им сообщили о подозрении в мошенничестве по предварительной группе лиц в особо крупных размерах. В случае доказательства вины мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

13 декабря стало известно, что командир заставлял военных строить дом для его семьи и работать в киоске.

16 декабря ДБР сообщало, что ровенский правоохранитель переправлял мужчин в Беларусь.