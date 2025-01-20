СБУ и ГБР задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области
Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
Накануне главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщал, что Госбюро расследований готовится объявить подозрение нескольким военным. Кроме Галушкина и Горбенко речь шла о полковнике Дмитрии Рюмшине – бывшем командире 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская". Однако собеседник LIGA.net не назвал его имени.
Согласно материалам дела, бригадный генерал Галушкин на тот момент занимал должность командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Генерал-лейтенант Горбенко был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ, а полковник Лапин – возглавлял 415-й батальон этого соединения.
Отмечается, что задержанные не обеспечили надлежащую защиту региона: не подготовили оборону приграничных районов и потеряли управление боем под повторное наступление на Харьков. Также фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности.
Также, как отметили в СБУ, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. В результате этого врагу удалось захватить часть Харьковской области, где продолжаются "ожесточенные бои".
Спецэкспертизы, инициированные правоохранителями, подтвердили факты преступной деятельности фигурантов.
Задержанным будет поставлено в известность о подозрении в небрежном отношении к военной службе и организации самовольного покидания поля боя. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.
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