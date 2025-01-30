СБУ: Установлены российские генералы и майор, организовавшие удар по Эпицентру в Харькове

Гипермаркет атаковали тремя авиабомбами, но одна из них не разорвалась

Удар по Харькову в мае 2025 года (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала четырех российских генералов и одного майора, отдавших приказ ударить по Эпицентру в Харькове 25 мая 2024 года. Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители установили, что приказ на удар отдал командующий группировкой "Север" армии России генерал-полковник Александр Лапин. После этого, по данным СБУ, начальник штаба этой же группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук провел подготовку к атаке, к которой привлек трех подчиненных:

→ командующего шестой армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;

→ начальника штаба шестой армии Военно-воздушных сил РФ генерал-майора Юрия Подоплелова;

→ командира 47 бомбардировочного авиационного полка шестой армии Военно-воздушных сил РФ полковника Алексея Лободу.

Подозреваемые российские военные (Фото: СБУ)

Отмечается, что удар был нанесен с бомбардировщиков Су-34, базировавшихся на аэродроме "Бутурлиновка" в Воронеже. Самолеты запустили три авиабомбы УМПБ Д-30СН. Две из них попали в здание Эпицентра, а третья упала поблизости и не взорвалась.

В результате удара погибли 19 мирных граждан, еще 46 были травмированы. Здание гипермаркета было полностью уничтожено вместе со складскими помещениями. В Офисе генпрокурора добавили, что среди погибших было двое детей: 12-летняя девочка и 17-летний юноша.

В СБУ отметили, что после заочного объявления о подозрении продолжаются меры по наказанию военных преступников.

Удар по Эпицентру в Харькове (Фото: Харьковская областная прокуратура)