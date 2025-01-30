СБУ: Установлены российские генералы и майор, организовавшие удар по Эпицентру в Харькове
Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала четырех российских генералов и одного майора, отдавших приказ ударить по Эпицентру в Харькове 25 мая 2024 года. Им заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Правоохранители установили, что приказ на удар отдал командующий группировкой "Север" армии России генерал-полковник Александр Лапин. После этого, по данным СБУ, начальник штаба этой же группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук провел подготовку к атаке, к которой привлек трех подчиненных:
→ командующего шестой армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;
→ начальника штаба шестой армии Военно-воздушных сил РФ генерал-майора Юрия Подоплелова;
→ командира 47 бомбардировочного авиационного полка шестой армии Военно-воздушных сил РФ полковника Алексея Лободу.
Отмечается, что удар был нанесен с бомбардировщиков Су-34, базировавшихся на аэродроме "Бутурлиновка" в Воронеже. Самолеты запустили три авиабомбы УМПБ Д-30СН. Две из них попали в здание Эпицентра, а третья упала поблизости и не взорвалась.
В результате удара погибли 19 мирных граждан, еще 46 были травмированы. Здание гипермаркета было полностью уничтожено вместе со складскими помещениями. В Офисе генпрокурора добавили, что среди погибших было двое детей: 12-летняя девочка и 17-летний юноша.
В СБУ отметили, что после заочного объявления о подозрении продолжаются меры по наказанию военных преступников.
- 20 января ГБР и СБУ задержали генералов и полковника по делу о провале обороны Харьковской области.
- 28 января СБУ сообщила, что задержаны восемь поджигателей в трех регионах, повредившие релейные шкафы Укрзалізниці.
- В тот же день стало известно, что задержана агентурная группа ФСБ, готовившая ракетный удар россиян по аэродромам базирования F-16.