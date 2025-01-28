СБУ: Агентурная группа ФСБ готовила ракетный удар россиян по аэродромам базирования F-16

Подозреваемые – двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 года

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Украинские правоохранители ликвидировали агентурную группу российской спецслужбы, которая, по версии следствия, готовила ракетный удар россиян по аэродромам базирования истребителей F-16. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По результатам спецоперации, вблизи одного из военных аэродромов Украины "на горячем" задержаны двое мужчин, которые фотографировали взлет F-16.

Подозреваемые – двое жителей Кременчуга Полтавской области в возрасте 22 и 21 года. По версии следствия, мужчины были завербованы кадровой сотрудницей Федеральной службы безопасности России, личность которой уже установила СБУ.

Они имели задачу собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы враг впоследствии мог нанести по ним удары.

Кроме геолокаций мужчины должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая техника расположена на каждом из объектов.

Чтобы выполнить это указание, подозреваемые собирались объехать на маршрутных автобусах пять регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать цель в течение нескольких дней.

СБУ разоблачила их еще на начальном этапе вражеской разведывательной активности, задокументировала их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержала во время фотографирования истребителей F-16.

При задержании у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

Мужчинам объявлено о подозрении в государственной измене. Суд отправил их под стражу без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ