СБУ: Агентурна група ФСБ готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування F-16 – фото

Підозрювані – двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 року

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Українські правоохоронці ліквідували агентурну групу російської спецслужби, яка, за версією слідства, готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування винищувачів F-16. Про це повідомила Служба безпеки України.

За результатами спецоперації, поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримано двох чоловіків, які фотографували зліт F-16.

Підозрювані – двоє мешканців Кременчука Полтавської області віком 22 і 21 року. За версією слідства, чоловіки були завербовані кадровою співробітницею Федеральної служби безпеки Росії, особу якої вже встановила СБУ.

Вони мали завдання зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них удари.

Крім геолокацій чоловіки мали зробити текстовий та фотозвіт, у якому повинні були вказати й описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

Щоб виконати цю вказівку, підозрювані збиралися об’їхати на маршрутних автобусах п’ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.

СБУ викрила їх ще на початковому етапі ворожої розвідувальної активності, задокументувала їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримала під час фотографування винищувачів F-16.

Під час затримання у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Чоловікам оголошено про підозру в державній зраді. Суд відправив їх під варту без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ