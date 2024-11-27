СБУ: На Кіровоградщині агент РФ хотів спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром

За даними слідства, чоловік мав проникнути на територію об'єкта, підпалити його легкозаймистою сумішшю та відзняти займання

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання російського агента – за даними слідства, той намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром та інші стратегічні об'єкти Кіровоградської області.

Спецслужба повідомила, що запобігла масштабній диверсії Федеральної служби безпеки РФ у регіоні.

Затриманий – 21-річний місцевий мешканець. СБУ зазначає, що його дистанційно завербували окупанти у серпні 2024 року, а в поле їхнього зору чоловік потрапив через свої прокремлівські коментарі у російських Telegram-каналах.

Аби виконати "перевіркові" завдання фігурант збирав дані про технічний стан енергоспоруд, а окрім цього відстежував локації військових шпиталів та будівель територіальних центрів комплектування – і передавав отримані відомості через месенджер своєму куратору у вигляді тексту та позначок об'єктів на Google-картах, пояснили правоохоронці.

За їх даними, згодом підозрюваний отримав нове завдання – проникнути на територію ключової електропідстанції області, підпалити її легкозаймистою сумішшю та відзняти займання.

У разі знищення енергооб'єкта загарбники обіцяли фігуранту грошову винагороду у 200 000 рублів (близько 75 700 грн), проте СБУ зауважує, що вчасно викрила чоловіка, задокументувала його злочини та затримала "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта.

Водночас були проведені комплексні заходи, щоб убезпечити місце розташування Сил оборони у районах, де діяв підозрюваний, додала спецслужба.

Відомство зауважує, що на місці затримання вилучили у фігуранта мобільний телефон з анонімним чатом, котрий він використовував для комунікації з ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ