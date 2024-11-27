У Житомирі СБУ взяла п'ятьох чоловіків за підозрою у теракті

Фото: Національна поліція

У Житомирі підірвали вибуховий пристрій біля районного управління поліції, п’ятьом особам повідомили про підозру у вчиненні теракту. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані контактували з російськими спецслужбами через Telegram і ті обіцяли їм грошову винагороду.

Правоохоронці зазначають, що підозрювані, чоловік з Харкова, який вже мав судимість, та четверо мешканців Житомира, орендували квартиру у Житомирі, де виготовили саморобну бомбу, начинену цвяхами.

"Вибухівку встановили неподалік будівлі райуправління поліції у Житомирі. Для фіксації теракту поблизу розмістили відеокамеру. 20 листопада 2024 року ввечері спільники дистанційно підірвали вибухівку. Внаслідок вибуху травмовано правоохоронця, який у той час перебував на службі", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли засоби для детонації, частини вибухівки, а також мобільні телефони та сім-картки, якими вони користувалися для комунікації та фіксації процесу виготовлення вибухівки.

Зараз усіх підозрюваних взяли під варту, їм повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, додали в ОГП.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП