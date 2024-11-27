В Житомире подорвали взрывное устройство: пятерым сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

В Житомире подорвали взрывное устройство возле районного управления полиции, пятерым людям сообщили о подозрении в совершении террористического акта. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые совершили преступление по приказу российских спецслужб, которые контактировали с ними через Telegram и обещали денежное вознаграждение.

Правоохранители отмечают, что подозреваемые, мужчина из Харькова, который уже имеет судимость, и четверо жителей Житомира, арендовали квартиру в Житомире, где изготовили самодельную бомбу, начиненную гвоздями.

"Взрывчатку установили недалеко от здания райуправления полиции в Житомире. Для фиксации теракта поблизости разместили видеокамеру. 20 ноября 2024 года вечером сообщники дистанционно подорвали взрывчатку. В результате взрыва травмирован правоохранитель, который в то время находился на службе", – говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых были обнаружены средства для детонации, части взрывчатки, а также мобильные телефоны и сим-карты, которыми они пользовались для коммуникации и фиксации процесса изготовления взрывчатки.

В настоящее время все подозреваемые взяты под стражу, им сообщено о подозрении в совершении террористического акта, добавили в ОГП.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

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