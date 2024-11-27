СБУ: На Кировоградщине агент РФ хотел сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром
Служба безопасности Украины заявила о задержании российского агента – по данным следствия, тот пытался сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие стратегические объекты Кировоградской области.
Спецслужба сообщила, что предотвратила масштабную диверсию Федеральной службы безопасности РФ в регионе.
Задержанный – 21-летний местный житель. СБУ отмечает, что его дистанционно завербовали оккупанты в августе 2024 года, а в поле их зрения мужчина попал из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах.
Чтобы выполнить "проверочные" задачи, фигурант собирал данные о техническом состоянии энергосооружений, а кроме этого отслеживал локации военных госпиталей и зданий территориальных центров комплектования – и передавал полученные сведения через мессенджер своему куратору в виде текста и меток объектов на Google-картах, пояснили правоохранители.
По их данным, впоследствии подозреваемый получил новую задачу – проникнуть на территорию ключевой электроподстанции области, поджечь ее легковоспламеняющейся смесью и снять возгорание.
В случае уничтожения энергообъекта захватчики обещали фигуранту денежное вознаграждение в 200 000 рублей (около 75 700 грн), однако СБУ отмечает, что вовремя разоблачила мужчину, задокументировала его преступления и задержала "на горячем", когда он проводил доразведку поблизости объекта.
В то же время были проведены комплексные мероприятия, чтобы обезопасить месторасположение Сил обороны в районах, где действовал подозреваемый, добавила спецслужба.
Ведомство отмечает, что на месте задержания изъяли у фигуранта мобильный телефон с анонимным чатом, который он использовал для коммуникации с ФСБ.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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